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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Идею Сэма Альтмана о выпуске чипов на замену решений NVIDIA готовы поддержать власти ОАЭ
Каким будет финансирование, не уточняется.

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Как известно, основатель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) собирается наладить разработку и выпуск собственных чипов для ускорителей вычислений, которые могли бы эффективно работать в составе систем искусственного интеллекта, использующих большие языковые модели этой компании. Продукции NVIDIA в этом смысле давно на всех не хватает, да и ценовую политику этого поставщика многие клиенты наверняка считают не очень гуманной.

Как сообщает Financial Times, основанная властями ОАЭ инвестиционная компания MGX ведёт переговоры с Альтманом о возможности финансирования его стартапа, который мог бы организовать разработку и выпуск чипов, выступающих в виде альтернативы продукции NVIDIA. О какой сумме инвестиций идёт речь, пока не уточняется.

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Источник изображения: Getty Images, FT, AFP, Reuters

Министр искусственного интеллекта ОАЭ Омар Султан аль-Олама (Omar Sultan Al Olama) также заявил, что интерес к инициативам властей этого ближневосточного государства проявляет Илон Маск (Elon Musk), с которым они знакомы с 2017 года. Американский миллиардер основал стартап xAI, занимающийся темой искусственного интеллекта, поэтому при наличии выгодных для него проектов он вполне может пойти на сотрудничество с правительством ОАЭ, как пояснил чиновник. Сейчас финансируемые ОАЭ структуры вынуждены формировать некоторый запас ускорителей вычислений NVIDIA, чтобы своевременно развивать системы искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #илон маск #openai #оаэ #сэм альтман #инвестиции в ии
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