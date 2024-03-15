Сумма и структура финансовой поддержки процессорного гиганта пока не определена.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что на следующей неделе в штате Аризона пройдёт церемония с участием президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и министра торговли Джины Раймондо (Gina Raimondo), на которой будет объявлено о выделении корпорации Intel субсидий и льготных кредитов на финансирование строительства нескольких предприятий в США, вводимых в эксплуатацию в ближайшие годы.

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Источник изображения: Intel

Напомним, что в Аризоне компания Intel расширяет свою производственную базу и строит два новых предприятия, на которых после 2025 года сможет наладить выпуск продукции по передовой технологии Intel 18A, причём для сторонних клиентов в том числе. Какая сумма будет выделена Intel, пока не уточняется, но ранее разговор шёл о $10 млрд.

Компания также должна построить в Огайо два предприятия, ориентированных на выпуск чипов по технологии Intel 18A, но их ввод в эксплуатацию ожидается не ранее 2026 года. Данный проект обойдётся Intel минимум в $20 млрд, и производитель чипов рассчитывал на государственную поддержку при его реализации. Даже если субсидии по «Закону о чипах» в адрес Intel ограничатся $10 млрд, компания станет крупнейшим бенефициаром данной инициативы американских властей.