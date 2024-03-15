На неопределённый срок.

Формально Intel располагает производственными мощностями в Европе уже несколько десятилетий, поскольку располагает предприятиями в Ирландии, но в континентальной части региона собиралась построить предприятия по обработке кремниевых пластин и упаковке чипов лишь в ближайшие годы. В 2022 году компания вскоре после вступления в должность генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) объявила, что построит к 2025 году в Италии предприятие по тестированию и упаковке чипов, использующее самые передовые технологии. На реализацию проекта планировалось потратить 4,5 млрд евро и создать около 1500 рабочих мест.

реклама

Источник изображения: Italy

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо (Adolfo Urso) на этой неделе заявил, что соответствующие планы Intel были отложены в долгий ящик, и в ближайшее время компания воздержится от строительства предприятия на территории Италии. Заодно чиновник сообщил, что Intel не будет торопиться и со строительством исследовательского центра во Франции, поэтому единственным приоритетным проектом в Европе, если не считать предприятие в Польше по тестированию и упаковке чипов, в инвестиционной программе Intel остаётся строительство предприятий по обработке кремниевых пластин в Германии.

В свою очередь, правительство Италии приветствует компанию Intel в любых начинаниях, и рассчитывает, что она передумает воздерживаться от реализации проекта на территории страны. Пока Intel проявляла в этой сфере нерешительность, сингапурский стартап Silicon Box договорился с властями Италии о строительстве на её территории предприятия по выпуску чипов за 3,2 млрд евро, которое создаст 1600 рабочих мест непосредственно на производстве.