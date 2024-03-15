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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung могут достаться более $6 млрд государственной поддержки на строительство предприятий в США
Сколько денег получит Intel, станет известно на следующей неделе.

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По информации Bloomberg, американские власти близки к принятию решения о выделении корейской компании Samsung Electronics субсидий в размере более $6 млрд на строительство предприятий на территории штата Техас. В округе Вильямсон южнокорейский гигант построил предприятие по выпуску 4-нм чипов, оно было должно начать работу в июле текущего года, но срок запуска производства перенесли на следующий год. Данный проект обошёлся Samsung примерно в $17 млрд, но предлагаемые властями США более $6 млрд субсидий должны покрывать и другие инициативы корейского производителя, реализуемые на американской территории.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Как ожидается, на следующей неделе Министерство торговли США выделит Intel около $10 млрд субсидий. Если TSMC получит $5 млрд по принятому в 2022 году «Закону о чипах» на строительство предприятий в Аризоне, то в совокупности с поддержкой Samsung это увеличит выделенную сумму до $21 млрд. При этом на поддержку проектов с использованием передовой литографии власти США готовы потратить только $28 млрд, и остающиеся $7 млрд из этого бюджета наверняка захотят получить многие компании, планирующие построить в США предприятия для выпуска чипов. Правительство готово предложить ещё $75 млрд в виде кредитов и финансовых гарантий, но Samsung заинтересована исключительно в безвозвратных субсидиях, как поясняет Bloomberg.

#intel #samsung #сша #полупроводники #tsmc #субсидии #закон о чипах
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