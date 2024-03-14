И успешно испытали её на практике.

Знаменитая Ок-Риджская национальная лаборатория в США, если судить по публикации на страницах Electrek, способна заниматься вполне мирными исследованиями. Её специалистам удалось разработать и испытать беспроводное устройство для зарядки легкового электромобиля, способное передавать до 100 кВт мощности при КПД около 96%. Для подобного устройства это очень впечатляющее сочетание характеристик, позволяющее по-новому взглянуть на перспективы «бесконтактной» зарядки электромобилей.

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Источник изображения: Electrek

Практическая ценность таких методов зарядки тяговой батареи возрастёт в будущем, когда всё больше машин смогут обходиться без водителей. В обязанности последнего при классическом сценарии эксплуатации электромобиля, помимо прочего, входит и подключение зарядного кабеля для восполнения заряда батареи. Городить же сложные манипуляторы для автоматизации этого процесса или переходить на концепцию замены батарей целиком готовы не все участники рынка, поэтому идея беспроводной зарядки имеет право на жизнь.

Американскими учёными была достигнута максимальная плотность беспроводной передачи электроэнергии. Она превосходит по этому показателю в 8-10 раз существующие разработки, позволяя восполнить до 50% заряда тяговой батареи электромобиля менее чем за 20 минут. В ходе эксперимента беспроводной зарядкой пользовался электрический хэтчбек Hyundai Kona, от днища которого до зарядного контура оставалось более 125 мм. Прототипы зарядных устройств позволяли достичь мощности в 120 кВт, но технология впервые была проверена при зарядке серийного электромобиля именно недавно. Диаметр зарядного контура не превышает 360 мм, что повышает удобство интеграции соответствующих элементов.