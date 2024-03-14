Основатель компании наверняка не сможет удержаться от рассказа о потенциале своего детища.

Аналитики Bank of America Global Research объясняют некоторое снижение курса акций NVIDIA в конце этой рабочей недели стремлением инвесторов воздержаться от их покупки в больших количествах до начала следующей недели, ведь на этот период запланировано выступление основателя компании на мероприятии GTC 2024. Эксперты пояснили, чего ждут инвесторы от этого мероприятия.

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Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, на технологической конференции GTC 2024 руководство NVIDIA может рассказать о новых партнёрских инициативах за пределами «большой четвёрки» игроков рынка облачных вычислений США. Некоторые из инвесторов опасаются, что крупные провайдеры облачных услуг заинтересованы в замене ускорителей NVIDIA на компоненты собственной разработки, и это уменьшит выручку компании в северном сегменте. Если интерес к её продукции проявят более мелкие игроки рынка, то это позволит снизить обеспокоенность инвесторов.

Во-вторых, NVIDIA вполне может поведать о своих планах на период после 2025 года, рассказав не только о будущих продуктах, но и ожиданиях по величине выручки в сфере реализации программного обеспечения и услуг корпоративным клиентам. По мнению представителей Bank of America, акции NVIDIA вполне могут вырасти в цене до $1100 за штуку при нынешнем значении курса около $909.