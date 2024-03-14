Причина классическая: подозрения в краже технологий.

По информации Reuters, немецкий производитель чипов Infineon Technologies на этой неделе подал иск против китайской компании Innoscience, обвиняя её в неправомерном использовании защищённой патентным правом в США технологии, имеющей отношение к производству силовых полупроводниковых элементов на основе нитрида галлия.

реклама

Источник изображения: Reuters

В условиях бурного развития рынка электромобилей доступ к передовым технологиям производства силовой электроники критичен для бизнеса, поэтому можно понять как озабоченность компании Infineon необходимостью защиты своих интересов, так и стремление китайских конкурентов быстрее получить доступ к передовым технологиям выпуска профильных компонентов. Правда, суду ещё предстоит доказать виновность китайской Innoscience в неправомерном заимствовании запатентованных разработок Infineon.