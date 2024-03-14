Сегмент искусственного интеллекта начинает поднимать прибыль компании.

Уже второй квартал подряд, как сообщает Bloomberg, прибыль тайваньской компании Foxconn растёт, поскольку слабые результаты сегмента смартфонов начинают компенсироваться доходами от реализации серверного оборудования под нужды создателей систем искусственного интеллекта. В прошлом квартале чистая прибыль Foxconn выросла на 33% до $1,7 млрд, превзойдя ожидания аналитиков.

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Источник изображения: Foxconn

В текущем квартале, по прогнозам самой Foxconn, выручка снизится в годовом сравнении, поскольку год назад этот показатель достиг высоких значений на фоне оживления рынка в первые месяцы после условного завершения пандемии. По оценкам JPMorgan, в 2025 году системы искусственного интеллекта будут определять до 10-12 % чистой прибыли Foxconn. Бизнес компании будет по-прежнему сильно зависеть от Apple и контрактного выпуска смартфонов этой марки, но прибыль может вырасти за счёт высокого спроса на серверные системы. В этом году в целом выручка Foxconn должна существенно увеличиться относительно 2023 года, как ожидают представители компании.