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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чистая прибыль Foxconn в прошлом квартале выросла на 33%
Сегмент искусственного интеллекта начинает поднимать прибыль компании.

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Уже второй квартал подряд, как сообщает Bloomberg, прибыль тайваньской компании Foxconn растёт, поскольку слабые результаты сегмента смартфонов начинают компенсироваться доходами от реализации серверного оборудования под нужды создателей систем искусственного интеллекта. В прошлом квартале чистая прибыль Foxconn выросла на 33% до $1,7 млрд, превзойдя ожидания аналитиков.

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Источник изображения: Foxconn

В текущем квартале, по прогнозам самой Foxconn, выручка снизится в годовом сравнении, поскольку год назад этот показатель достиг высоких значений на фоне оживления рынка в первые месяцы после условного завершения пандемии. По оценкам JPMorgan, в 2025 году системы искусственного интеллекта будут определять до 10-12 % чистой прибыли Foxconn. Бизнес компании будет по-прежнему сильно зависеть от Apple и контрактного выпуска смартфонов этой марки, но прибыль может вырасти за счёт высокого спроса на серверные системы. В этом году в целом выручка Foxconn должна существенно увеличиться относительно 2023 года, как ожидают представители компании.

#apple #аналитика #финансы #искусственный интеллект #foxconn
Источник: reuters.com
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