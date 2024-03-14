Китайский BYD начинает теснить их на родном японском рынке.

Ещё недавно японская компания Honda Motor готовила для различных региональных рынков раздельные платформы, на которых основаны выпускаемые под этой маркой электромобили. В Китае она собиралась предлагать относительно доступные модели, использующие компоненты локальных поставщиков. В США она делала ставку на сотрудничество с General Motors, и в прошлом году отказалась создавать совместными усилиями электромобиль стоимостью около $30 000.

Как можно судить по публикациям японских СМИ, на которые ссылается Bloomberg, под натиском китайских конкурентов Honda и Nissan не только собираются сократить выпуск машин для рынка КНР, но и объединиться на домашнем рынке Японии как минимум для разработки новых моделей электромобилей. Поскольку китайская BYD намеревается увеличить экспорт своих электромобилей в Японию, местным автопроизводителям имеет смысл сплотиться для противостояния внешним угрозам.

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Источник изображения: Honda Motor

Для японских автопроизводителей кооперация является обычной практикой, они нередко используют общую платформу для выпуска недорогих автомобилей, оправдать расходы на выпуск которых можно только за счёт больших тиражей, достигаемых при реализации унифицированных машин под разными марками.