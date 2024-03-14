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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск посетил предприятие Tesla в Германии, которое возобновило свою работу после диверсии
На устранение последствий поджога ушло менее недели.

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На прошлой неделе поджог электрической подстанции, которая снабжала энергией предприятие Tesla в окрестностях Берлина, вынудил компанию приостановить его работу до вчерашнего дня, когда энергоснабжение было восстановлено. Как отмечает CNBC со ссылкой на немецкие СМИ, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) вчера посетил предприятие компании в окрестностях Берлина и выступил перед его сотрудниками.

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Источник изображения: Getty Images

Ожидается, что Маск во время своей поездки в Германию встретится с местными чиновниками, поскольку у компании Tesla возникли проблемы с расширением действующего предприятия, поскольку местные активисты протестуют против вырубки нового участка леса под строительство новых объектов Tesla. К слову, пока предприятие компании в Германии простаивало без электричества, сотрудники продолжали получать зарплату в прежнем объёме, поэтому их бюджет от действий радикально настроенных защитников окружающей среды, совершивших поджог электрической подстанции, не пострадал.

#tesla #илон маск #электромобили
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