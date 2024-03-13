Теперь к ним присоединился и небольшой хэтчбек e2 Honor Edition.

Ценовые войны на китайском рынке электромобилей набирают обороты, как сообщает South China Morning Post. Крупнейший производитель электромобилей в мире, китайская компания BYD, на домашнем рынке предлагает уже пять моделей стоимостью менее 100 000 юаней, что по текущему курсу соответствует сумме в $14 000. После выхода версии Honor Edition электрического хэтчбека e2 стоимость такой машины оказалась на уровне $12 500, что на 12,6% ниже начальной.

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Источник изображения: BYD

Электромобиль e2 Honor Edition за эти деньги предлагает запас хода 405 км по условному циклу CLTC, который даже с учётом неизбежного сокращения на десятки процентов в условиях реальной эксплуатации кажется вполне достаточным для ежедневных городских поездок. Ниже отметки в $14 000 теперь оцениваются ещё четыре электромобиля и подзаряжаемых гибрида BYD: e2, Qin Plus, Dolphin и Chaser 05. Снижаются цены и на более дорогие и «дальнобойные» электромобили BYD. В отличие от многих конкурентов, эта китайская компания сама производит тяговые батареи, которые остаются самым дорогим компонентом электромобиля, а потому у неё есть некоторое конкурентное преимущество в начавшихся «ценовых войнах».