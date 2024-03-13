Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank получила возможность продавать свои акции Arm
Не факт, что она сразу же ею воспользуется.

реклама

Агентство Reuters напомнило, что на этой неделе истекает срок запрета на продажу принадлежащих японской корпорации SoftBank акций Arm, поскольку необходимые для защиты интересов инвесторов 180 дней с момента осеннего IPO как раз прошли. На этом фоне курс акций Arm накануне подрос на пару процентов, поскольку инвесторы ожидают увеличения предложения по этим ценным бумагам.

реклама

Источник изображения: Arm

Напомним, что в руках SoftBank по-прежнему сконцентрировано более 90% акций Arm, и в результате первичного размещения в США в свободный оборот попало не более 9,5% акций этого британского разработчика процессорных архитектур. В среднем ежедневно на американской бирже за последние 25 дней меняли своих владельцев около 28,5 млн акций Arm. При этом SoftBank владеет около 930 млн акций Arm, и если обороты торгов по ним увеличатся, то это поможет снизить волатильность — склонность курса этих ценных бумаг к большим колебаниям.

#аналитика #финансы #arm #акции #инвестиции #softbank
+
Написать комментарий (0)
Контрактный бизнес Intel нужен, чтобы окупить затраты на EUV-литографию
Электромобили скоро станут дешевле машин с ДВС в производстве, но будут дороже их в ремонте после ДТП
Акции NVIDIA возобновили рост и близки к новому рекорду
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
39
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
10
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
19
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
30
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
The War Zone: Моделирование показало успешность нанесения ядерных ударов по РФ самолетами F-35A
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
12:50
дали 300 сегодня,а надо 5 на месяц им.
В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера
Алексей Воронин
12:48
:-) точно всё
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
century84
12:48
Да нафига эти проблемы решать. Давайте лучше хохлам денег дадим.
В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера
ExtenZ
12:47
гребите лопатой бабосики? lga 1200 мертв совсем? i7-8700 * 9700 не катит?
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Алексей Воронин
12:47
И да, надо обязательно чтобы Маркет засветиться смог, а не Авито...
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
cypher1999
12:46
Странно, что все горе0обзорщики забывают о том, что для разрешения 4к на той же 6750ХТ или 7800ХТ все равно придется снижать настройки, т.к. чип не будет нормально тянуть. А раз настройки ниже- то и ...
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Алексей Воронин
12:46
Статья один сплошной компромисс
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
unhurtable
12:46
Это Путин вам майдан устроил? Или он в это время орал москаляку на гиляку и кто не скачет тот москаль? А может это Путин поджигал дом профсоюзов в Одессе или в это время он отправлял войска на Донбасс...
Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но только на основе сложившихся реалий
Chihonya
12:45
Как долго от тебя статей то не видели, заскучали прям...
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
pitbuldoser
12:43
Да никто ничего не начнет решать. Это у нормальных людей первый шаг к решению проблемы - признать, что она есть :)) Что есть проблемы орали еще при Урсуле, которая развалила бундесвер. И ничего не пом...
В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем