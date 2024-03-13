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Агентство Reuters напомнило, что на этой неделе истекает срок запрета на продажу принадлежащих японской корпорации SoftBank акций Arm, поскольку необходимые для защиты интересов инвесторов 180 дней с момента осеннего IPO как раз прошли. На этом фоне курс акций Arm накануне подрос на пару процентов, поскольку инвесторы ожидают увеличения предложения по этим ценным бумагам.
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Напомним, что в руках SoftBank по-прежнему сконцентрировано более 90% акций Arm, и в результате первичного размещения в США в свободный оборот попало не более 9,5% акций этого британского разработчика процессорных архитектур. В среднем ежедневно на американской бирже за последние 25 дней меняли своих владельцев около 28,5 млн акций Arm. При этом SoftBank владеет около 930 млн акций Arm, и если обороты торгов по ним увеличатся, то это поможет снизить волатильность — склонность курса этих ценных бумаг к большим колебаниям.