Не факт, что она сразу же ею воспользуется.

Агентство Reuters напомнило, что на этой неделе истекает срок запрета на продажу принадлежащих японской корпорации SoftBank акций Arm, поскольку необходимые для защиты интересов инвесторов 180 дней с момента осеннего IPO как раз прошли. На этом фоне курс акций Arm накануне подрос на пару процентов, поскольку инвесторы ожидают увеличения предложения по этим ценным бумагам.

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Источник изображения: Arm

Напомним, что в руках SoftBank по-прежнему сконцентрировано более 90% акций Arm, и в результате первичного размещения в США в свободный оборот попало не более 9,5% акций этого британского разработчика процессорных архитектур. В среднем ежедневно на американской бирже за последние 25 дней меняли своих владельцев около 28,5 млн акций Arm. При этом SoftBank владеет около 930 млн акций Arm, и если обороты торгов по ним увеличатся, то это поможет снизить волатильность — склонность курса этих ценных бумаг к большим колебаниям.