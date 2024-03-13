По крайней мере, здесь выпускается много электромобилей.

По информации Reuters, генеральный директор франко-итальянского производителя чипов STMicroelectronics Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) на технологической конференции Citi в Лондоне заявил, что считает для компании важным сохранять доступ к китайскому рынку, поскольку здесь она может реализовывать компоненты для электромобилей и энергетических установок нового поколения. Намерения китайских производителей чипов наращивать выпуск продукции руководство STMicroelectronics не особо беспокоят.

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Источник изображения: STMicroelectronics

С одной стороны, это определённый риск для компании, а с другой – это возможность, как подчеркнул представитель STMicroelectronics. На территории Китая, в частности, компания будет развивать не только выпуск чипов собственными силами, но и в сотрудничестве с местными партнёрами. На данный момент китайские клиенты формируют 15% выручки этой европейской компании. Компоненты из карбида кремния будут пользоваться на китайском рынке повышенным спросом, поскольку они востребованы при производстве электромобилей. По этой причине STMicroelectronics считает важным усиливать своё присутствие на китайском рынке.