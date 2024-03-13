Они могут побить его уже сегодня вечером.

Агентство Bloomberg сообщило, что двухдневная коррекция на американском фондовом рынке благополучно завершилась, и акции NVIDIA вчера возобновили свой рост, подорожав в течение основной сессии на 7,16% до $919,13 за штуку. От предыдущего рекордного уровня в $926,69 их отделяет буквально один шаг, причём в ходе дополнительной торговой сессии они фактически уже вышли на уровень в $931,12 за штуку.

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Источник изображения: NVIDIA

Акции TSMC тоже успели подорожать на 5,5%, а индекс SOX в целом вырос на 1,8% по итогам вчерашних торгов в США. Надо полагать, что к инвесторам вернулся оптимизм, связанный с оценками ими дальнейших перспектив развития рынка полупроводниковых компонентов. Непосредственно акции NVIDIA с начала текущего года выросли в цене на 85,6%.