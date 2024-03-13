Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA возобновили рост и близки к новому рекорду
Они могут побить его уже сегодня вечером.

реклама

Агентство Bloomberg сообщило, что двухдневная коррекция на американском фондовом рынке благополучно завершилась, и акции NVIDIA вчера возобновили свой рост, подорожав в течение основной сессии на 7,16% до $919,13 за штуку. От предыдущего рекордного уровня в $926,69 их отделяет буквально один шаг, причём в ходе дополнительной торговой сессии они фактически уже вышли на уровень в $931,12 за штуку.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Акции TSMC тоже успели подорожать на 5,5%, а индекс SOX в целом вырос на 1,8% по итогам вчерашних торгов в США. Надо полагать, что к инвесторам вернулся оптимизм, связанный с оценками ими дальнейших перспектив развития рынка полупроводниковых компонентов. Непосредственно акции NVIDIA с начала текущего года выросли в цене на 85,6%.

#nvidia #полупроводники #tsmc #акции
+
Написать комментарий (0)
Корейские производители чипов уже два года боятся продавать подержанное оборудование, опасаясь санкций США
Малайзии пока удаётся выигрывать от противоречий между США и Китаем
Samsung решила последовать примеру SK hynix в сфере технологий упаковки чипов памяти HBM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
21
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
45
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
38
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
9
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
17
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
29
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

Ghost Of-Opera
08:49
Скорее в розетку не воткнул. "- Комп включили? - Да - Монитор тоже? - Да - И фильтр? - Конечно! - А в розетку? - За кого вы меня держите? Естественно все включено! - Точно? - Да сколько можно повт...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Даниил Лавкрафт
08:43
Ну и цирк. А в это время на нормальном ноуте или игровой портативке ссд меняется своими руками за несколько минут.
Apple отключит доступ к обновлениям из сторонних магазинов всем iPhone, которые покинут ЕС на месяц
Ghost Of-Opera
08:41
Да руки там, руки. Такую дичь даже на брак не спишешь, если только на ошибку природы. Косяк на косяке и неадекватом погоняет. Таким людям надо давать только собранное железо с запароленным биосом, за...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Сергей Ерохин
08:38
Гармонь идет только для китайских версий телефонов, у официальных андроид только нет плеймаркета, который не так сложно поставить. А блок идет по номеру телефона
На смартфонах Huawei в России наблюдаются массовые блокировки мессенджера WhatsApp
Влад Иванов
08:38
Амогус 👀👀👅👅👀👀
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
Mr. Night
08:36
У Коллективного Запада есть 12 лет на раздумья. Правда неизвестно, что к концу шестого срока Путина останется от Украины.
Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но только на основе сложившихся реалий
andrey29a
08:35
Где?
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Alber
08:34
Чел ниже считает себя спецом в эффектах более, чем спецы Голливуда, хотелось бы добавить, что и цейсы, и лейки, и прочие никоны валом лежат на антикварных лавках по всей европе или в том же музее Цейс...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Amogus54
08:32
Зачем они тут это пишут? Сайт вроде не для людей с некоторыми особенностями
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Bearcub
08:31
Нахер этого сумасшедшего. Достаточно вспомнить что он говорил. Пока ему сливали журналистские расследования - был интересен. А последние два года показал что он мразь.
Украинский блогер Шарий обратился к специальным службам РФ за помошью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем