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Агентство Reuters сегодня сообщило, что Intel удалось сохранить экспортную лицензию, позволяющую поставлять свои компоненты для нужд китайской Huawei Technologies, которая находится под санкциями США с 2019 года. Это тем более интересно, если учесть, что AMD подобной экспортной лицензии лишилась, хотя по ряду компонентов, поставлявшихся для нужд Huawei, буквально пересекалась по ассортименту с Intel. По крайней мере, мобильные процессоры для ноутбуков Intel сможет поставлять компании Huawei ещё какое-то время.
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Выпускаемые Huawei ноутбуки в большинстве своём полагаются как раз на процессоры Intel, поэтому любой запрет в этой сфере фактически приговорил бы профильный бизнес китайского гиганта. Компания Intel получила соответствующую экспортную лицензию Министерства торговли США в конце 2020 года, уже после ухода с поста президента Дональда Трампа (Donald Trump), который был главным идеологом ограничения доступа Huawei к товарам и технологиям американского происхождения. AMD пыталась получить аналогичную лицензию с начала 2021 года уже при президенте Байдене, но так и не преуспела в этом.
В результате доля ноутбуков Huawei, оснащаемых процессорами AMD, за три предыдущих года сократилась с 47,1 до 9,3 %, по оценкам американских аналитиков. При этом доля ноутбуков Huawei с процессорами Intel выросла с 52,9 до 90,7 %. Таким образом, потери AMD в виде упущенной выручки к началу прошлого года достигли $512 млн, как считают эксперты. Американские чиновники хотели лишить Intel экспортной лицензии в прошлом году, но так и не довели задуманное до конца. Действующая лицензия Intel истечёт в этом году, и не факт, что её удастся возобновить. В прошлом году Huawei удалось стать третьим по величине поставщиком ноутбуков в Китае с долей в 9,7% и сместить с этой позиции американскую компанию Dell Technologies.