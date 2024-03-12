Если нельзя, но очень выгодно, то можно.

Агентство Reuters сегодня сообщило, что Intel удалось сохранить экспортную лицензию, позволяющую поставлять свои компоненты для нужд китайской Huawei Technologies, которая находится под санкциями США с 2019 года. Это тем более интересно, если учесть, что AMD подобной экспортной лицензии лишилась, хотя по ряду компонентов, поставлявшихся для нужд Huawei, буквально пересекалась по ассортименту с Intel. По крайней мере, мобильные процессоры для ноутбуков Intel сможет поставлять компании Huawei ещё какое-то время.

реклама

Источник изображения: Intel

Выпускаемые Huawei ноутбуки в большинстве своём полагаются как раз на процессоры Intel, поэтому любой запрет в этой сфере фактически приговорил бы профильный бизнес китайского гиганта. Компания Intel получила соответствующую экспортную лицензию Министерства торговли США в конце 2020 года, уже после ухода с поста президента Дональда Трампа (Donald Trump), который был главным идеологом ограничения доступа Huawei к товарам и технологиям американского происхождения. AMD пыталась получить аналогичную лицензию с начала 2021 года уже при президенте Байдене, но так и не преуспела в этом.

В результате доля ноутбуков Huawei, оснащаемых процессорами AMD, за три предыдущих года сократилась с 47,1 до 9,3 %, по оценкам американских аналитиков. При этом доля ноутбуков Huawei с процессорами Intel выросла с 52,9 до 90,7 %. Таким образом, потери AMD в виде упущенной выручки к началу прошлого года достигли $512 млн, как считают эксперты. Американские чиновники хотели лишить Intel экспортной лицензии в прошлом году, но так и не довели задуманное до конца. Действующая лицензия Intel истечёт в этом году, и не факт, что её удастся возобновить. В прошлом году Huawei удалось стать третьим по величине поставщиком ноутбуков в Китае с долей в 9,7% и сместить с этой позиции американскую компанию Dell Technologies.