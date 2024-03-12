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За свои более чем 60 лет жизни Роберт Суон (Robert Swan) сменил много должностей, но прежде чем в январе 2019 года взять на себя обязанности генерального директора Intel, успел поработать более двух лет в этой корпорации на позиции финансового директора. Нельзя сказать, чтобы этот период характеризовался для Intel какими-то яркими успехами, но после ухода из компании в феврале 2021 года Суон нашёл применение своим талантам в качестве операционного партнёра инвестиционной компании Andreessen Horowitz. На этой неделе Micron Technology сообщила, что Роберт Суон стал членом её совета директоров.
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Напомним, что Micron Technology является американским производителем микросхем памяти и твердотельных накопителей, компания делает существенные ставки на стремление властей США возродить национальную полупроводниковую промышленность, а потому опытный управленец в лице бывшего генерального директора Intel наверняка может быть ей полезен. Тем более, что ключевые стратегические для Micron решения ему всё равно придётся обсуждать с другими членами совета директоров.