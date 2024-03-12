По причине высокой стоимости тяговых батарей.

Аналитики Gartner не упускают из виду тенденции, связанные с развитием рынка электромобилей, и предсказывают, что уже в 2027 году себестоимость массовых моделей на электротяге опустится ниже сопоставимых по характеристикам машин с ДВС, но высокая стоимость тяговых батарей будет таить в себе определённую опасность для покупателей. В частности, при серьёзных ДТП восстановление батареи будет стоить таких денег, что страховщики предпочтут списывать в утиль повреждённые электромобили, а не восстанавливать их. Средняя стоимость ремонта электромобиля после серьёзного ДТП окажется на 30% выше, чем у машины с ДВС, если говорить о периоде после 2027 года включительно.

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Источник изображения: Tesla

Это приведёт к тому, что стоимость страховых полисов для покупателей электромобилей вырастет, а некоторые модели машин на электротяге страховые компании вообще не будут страховать, поскольку это для них грозит серьёзными убытками.

Специалисты Gartner также считают, что уже к 2027 году обанкротятся до 15% производителей электромобилей, возникших на рынке не ранее прошлого десятилетия. Они либо вовсе покинут рынок, либо будут поглощены более крупными игроками. В текущем году на рынок будет поставлено 18,4 млн электромобилей, как прогнозирует Gartner, но в следующем году объёмы поставок вырастут только до 20,6 млн штук, поскольку рынок уже входит в ту фазу, когда производителям придётся активно бороться за каждого покупателя.