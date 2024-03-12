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Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские производители чипов уже два года боятся продавать подержанное оборудование, опасаясь санкций США
Как по-корейски будет «Я что-то очкую, Славик»?

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Компании Samsung Electronics и SK hynix смогли добиться от властей США некоторых преференций, сохранив возможность неограниченно долго поставлять на свои китайские предприятия всё необходимое для производства микросхем памяти оборудования. Если учесть, что обе компании примерно половину всей продукции выпускают на территории КНР, для них подобные послабления жизненно важны.

При этом, как отмечает Financial Times со ссылкой на собственные источники, с 2022 года бывшее в употреблении оборудование SK hynix и Samsung Electronics начали просто складировать у себя, приостановив его реализацию на вторичном рынке. Если учесть, что оба крупных поставщика микросхем памяти довольно активно модернизируют свои средства производства, за прошедшее время на их складах скопились уже тысячи единиц бывшего в употреблении оборудования на сумму в несколько миллионов долларов США.

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Источник изображения: SK hynix

Накопление оборудования ведётся из опасений его попадания «в не те руки» как на китайском рынке, так и на российском. Корейские производители просто опасаются американских санкций за продажу своего оборудования в КНР и РФ, хотя напрямую в нашу страну они его поставлять и не собирались. Это оборудование может попадать в Россию через китайских посредников, как считают эксперты. Сообщается, что у SK hynix уже начало заканчиваться свободное место на складах, и компания начала продавать подержанное оборудование, которое было куплено новым не в США, чтобы минимизировать собственные риски. В столь сложной ситуации корейские производители памяти всё же не решаются приступить к утилизации оборудования. Тем более, что при накоплении на территории Китая оно в случае необходимости будет повторно использовано самими Samsung и SK hynix, если санкции США всё же будут усилены.

#samsung #сша #полупроводники #санкции #sk hynix #южная корея
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