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Посетив деловой форум на Филиппинах на этой неделе, как сообщает Bloomberg, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, что источники поставок чипов для нужд её страны слишком сконцентрированы в географическом аспекте, поэтому власти США заинтересованы в диверсификации поставщиков. Сейчас на территории Филиппин уже действует 13 предприятий по тестированию и упаковке чипов, американская чиновница предложила удвоить это количество, и объявила о намерениях неких компаний из США вложить в экономику Филиппин более чем $1 млрд.
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Министр торговли США вспомнила английскую пословицу о небезопасности хранения всех яиц в одной корзине, а потому сочла неприемлемым закупку основной части полупроводниковых компонентов в одной или двух странах мира. В какой мере власти США готовы способствовать развитию полупроводниковой отрасли Филиппин, чиновница не уточнила, но подчеркнула, что многие американские корпорации хотели бы развивать свой бизнес на территории этого государства.