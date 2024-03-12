Страна станет приоритетным направлением экспансии для американских компаний.

Посетив деловой форум на Филиппинах на этой неделе, как сообщает Bloomberg, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, что источники поставок чипов для нужд её страны слишком сконцентрированы в географическом аспекте, поэтому власти США заинтересованы в диверсификации поставщиков. Сейчас на территории Филиппин уже действует 13 предприятий по тестированию и упаковке чипов, американская чиновница предложила удвоить это количество, и объявила о намерениях неких компаний из США вложить в экономику Филиппин более чем $1 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

Министр торговли США вспомнила английскую пословицу о небезопасности хранения всех яиц в одной корзине, а потому сочла неприемлемым закупку основной части полупроводниковых компонентов в одной или двух странах мира. В какой мере власти США готовы способствовать развитию полупроводниковой отрасли Филиппин, чиновница не уточнила, но подчеркнула, что многие американские корпорации хотели бы развивать свой бизнес на территории этого государства.