Их лишают возможности покупать электромобили Tesla по официальным каналам.

Противоречивый с точки зрения специалистов в области права пункт договора с покупателями первых экземпляров Cybertruck запрещал им перепродажу машин с целью извлечения выгоды, грозя штрафом в размере $50 000 и дальнейшим отказом на продажу других электромобилей Tesla нарушителям, но лишь недавно компания Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Electrek, на практике применила одну из указанных выше санкций.

реклама

Источник изображения: Tesla

Один из владельцев Tesla Cybertruck первых месяцев выпуска, который продал свой электрический пикап на аукционе по цене выше отпускной, получил от Tesla уведомление, что резерв на два других электромобиля этой модели, который он оформил заранее, отменяется. Tesla вернула ему залог в размере $100 за каждый из двух пикапов, которые он теперь не сможет купить по официальным каналам, но предупредила, что при попытке зарезервировать любой другой электромобиль этой марки в будущем не станет возвращать залог конкретному заказчику. Таким образом, поддавшись жажде наживы, покупатель Cybertruck лишился возможности приобретать новые электромобили Tesla по официальным каналам. Штраф в размере $50 000 ему не назначен, но и попадание в «чёрный список» ему наверняка неприятно.