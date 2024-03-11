Прямым конкурентом TSMC она себя при этом не считает.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на технологической конференции Morgan Stanley затронул тему взаимоотношений с компанией TSMC, которая остаётся крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, но которой Intel до конца года собирается составить компанию в рейтинге двух крупнейших игроков данного рынка.

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Источник изображения: TSMC

Во-первых, Зинснер уточнил, что прямым конкурентом TSMC компания Intel вряд ли когда-нибудь станет, но для многих клиентов готова стать альтернативой тайваньскому подрядчику или просто компанией, способной выпускать чипы за пределами Тайваня. Во-вторых, генеральные директора Intel и TSMC общаются на регулярной основе, и первая из компаний является для второй не только клиентом и партнёром, но и поставщиком фотомасок. В-третьих, финансовый директор Intel подчеркнул, что компания всегда будет пользоваться услугами сторонних контрактных производителей чипов, если это позволит обеспечить приемлемую себестоимость продукции. Intel не настроена таким образом, что откажется от услуг TSMC, как только нарастит собственные производственные мощности.