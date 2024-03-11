Скорее всего, это было запланировано без учёта текущей статистики продаж.

С начала года объёмы продаж iPhone в Китае успели снизиться на 24%, хотя рынок смартфонов в целом в этой стране просел за первые шесть недель года только на 7%. Как сообщает агентство Bloomberg, компания Apple собирается бороться со снижением спроса на свои смартфоны весьма оригинальным способом: на 21 марта намечено открытие ещё одного фирменного магазина в Шанхае, который станет уже восьмым по счёту в этом китайском мегаполисе.

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Источник изображения: Apple

Всего на территории КНР функционирует 47 фирменных магазинов Apple, причём в Шанхае их сосредоточено больше всего. Данные намерения являются частью плана Apple, который был сформулирован ещё в июне прошлого года. В течение ближайших нескольких лет компания намерена открыть десятки новых магазинов, часть из них будет работать в новом формате и переедет на новое место.