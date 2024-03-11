По крайней мере, об этом можно предполагать с высокой степенью уверенности.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на технологической конференции Morgan Stanley дал понять, что компания заинтересована в контрактном выпуске чипов для своих конкурентов в сфере систем искусственного интеллекта. Как можно догадаться, доминирующая на рынке ускорителей для систем ИИ компания NVIDIA как раз является одним из таких потенциальных клиентов, хотя представитель Intel открыто об этом и не говорит.

реклама

Источник изображения: Intel

Как пояснил Зинснер, Intel со временем хотела бы стать предпочтительным подрядчиком по выпуску чипов для ускорителей вычислений сторонних разработчиков, так она смогла бы дополнительно заработать на буме искусственного интеллекта. Свои ускорители Gaudi, заказов на поставку которых у Intel уже набралось на сумму более $2 млрд, компания призывает использовать для обучения небольших языковых моделей масштаба отдельного корпоративного клиента, для которого важна приватность используемых данных.