Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Контрактный бизнес Intel нужен, чтобы окупить затраты на EUV-литографию
А субсидии властей помогут развивать производство чипов в США и Европе.

реклама

На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, какую роль играет развитие контрактного бизнеса в общей стратегии компании. По его словам, освоение EUV-литографии требует существенных инвестиций, окупать которые только за счёт выпуска собственной продукции Intel пришлось бы слишком долго, поэтому приём заказов от сторонних клиентов поможет производителю ускорить данный процесс.

реклама

Источник изображения: Intel

Геополитическая нестабильность, как признаёт представитель Intel, сыграла на руку компании, когда она решила расширить свою производственную базу за пределами США и внутри страны. Строить новые предприятия в США или Европе очень дорого, и при нынешней себестоимости выпуска чипов в Азии было бы невыгодно, но правительственные субсидии позволят устранить этот перекос и сдвинуть дело с мёртвой точки.

При этом Зинснер признаёт, что Intel вряд ли когда-то удастся догнать TSMC в умении снижать себестоимость продукции. Сохранять приемлемую норму прибыли Intel поможет сопутствующий бизнес, не связанный с контрактным производством чипов.

#intel #аналитика #полупроводники
+
Написать комментарий (0)
Intel располагает примерно 20 крупными клиентами на контрактном направлении бизнеса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
34
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
198
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
18
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
112
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
14
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
5
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
14
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+

Сейчас обсуждают

beltar
23:22
Сынок, у меня 3060 с конца 2022-го, хотя денег на счету явно побольше, чем у сопляка, вроде тебя. Я ее, правда, взял потому что не хотелось БП менять, а у 3060Ti большое TDP и нужны качественные испол...
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:22
Ну.... Россия обещала приголубить эти войска тактическим ЯО. На что в ответ придётся поставлять ЯО Украине... Или наносить удар самим... Правда тогда Россия тоже не знает, откуда может взяться цунами ...
Италия предостерегает НАТО от отправки войск на Украину во имя дипломатии
Шакро Старый
23:20
У вас устаревшая инфа, ещё вчера пять.
Российские войска уничтожили четвертый американский танк M1 Abrams
beltar
23:19
Вообще-то 4% - это уже довольно серьезно.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Александр Шеховцов
23:19
О чем статья? О кривых руках? Что тут сложного. Взял лай диск или накатал руфусом арони, с трекера. Закатал образ, потом с акронисом развернул на чистом диске- все. Или парагоном. Нет льем из пустого ...
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
REY_B_
23:18
Ну так будет ремастер? Или продают прошлогодний снег? Типа "тоже раритет".
Bethesda выпускает металлический Pip-Boy из вселенной Fallout
beltar
23:18
Ниче, что 4070Ti превосходит 3060 на 2 ценовых класса и одно поколение? И как 3060 стоить она не может.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
beltar
23:17
Это не тебе, Бублик, решать, какой монитор кому нужен.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:16
Понятно.... Хуанг и штуцера для водянок готов поставить новые... Естно "в целях повышения надёжности". З.Ы. А вот среди майнеров, водянки чего-то не прижились. Хотя казалось бы, чего проще поставить ц...
Дженсен Хуанг заявил, что будущие сервера для ИИ будут иметь жидкостное охлаждение
Жора Петросян
23:03
Он вообще крут, ---для настоящих геймеров !!
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем