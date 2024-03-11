А субсидии властей помогут развивать производство чипов в США и Европе.

На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, какую роль играет развитие контрактного бизнеса в общей стратегии компании. По его словам, освоение EUV-литографии требует существенных инвестиций, окупать которые только за счёт выпуска собственной продукции Intel пришлось бы слишком долго, поэтому приём заказов от сторонних клиентов поможет производителю ускорить данный процесс.

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Источник изображения: Intel

Геополитическая нестабильность, как признаёт представитель Intel, сыграла на руку компании, когда она решила расширить свою производственную базу за пределами США и внутри страны. Строить новые предприятия в США или Европе очень дорого, и при нынешней себестоимости выпуска чипов в Азии было бы невыгодно, но правительственные субсидии позволят устранить этот перекос и сдвинуть дело с мёртвой точки.

При этом Зинснер признаёт, что Intel вряд ли когда-то удастся догнать TSMC в умении снижать себестоимость продукции. Сохранять приемлемую норму прибыли Intel поможет сопутствующий бизнес, не связанный с контрактным производством чипов.