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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel располагает примерно 20 крупными клиентами на контрактном направлении бизнеса
Они готовы выплатить в общей сложности $15 млрд.

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Интересы Intel на недавней технологической конференции Morgan Stanley представлял финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), который довольно смело говорил о производственных планах компании, поэтому некоторые из его высказываний заслуживают упоминания даже с точки зрения людей, далёких от финансовой сферы. В частности, представитель Intel пояснил, что основная часть из 20 крупнейших контрактных клиентов компании уже получает от неё работоспособные тестовые чипы.

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Источник изображения: Intel

Как правило, в новостях до этого упоминались преимущественно клиенты Intel на техпроцесс 18A, поскольку его экспансия важна для компании с идеологической точки зрения, и только на этом направлении количество крупных клиентов достигло четырёх. Между тем, сторонние компании интересуются возможностями Intel по выпуску чипов с использованием более зрелой литографии, а также услугами по упаковке и тестированию чипов. В общей сложности, как подчеркнул финансовый директор Intel, компания уже располагает контрактами на $15 млрд, если оценивать весь жизненный цикл клиентских продуктов.

Правда, получать эту выручку Intel будет поэтапно, поскольку на реализацию проекта по упаковке чипов для одного клиента может уходить несколько кварталов, а в сфере обработки кремниевых пластин сроки реализации проекта измеряются уже годами. Тем не менее, в контрактном бизнесе развитие Intel сейчас осуществляется в полном соответствии с ожиданиями руководства компании.

#intel #аналитика #полупроводники #литографическое производство
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