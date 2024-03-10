И одними только новогодними каникулами это не объяснишь.

Китайский рынок электромобилей остаётся крупнейшим в мире, а компания Tesla на своём предприятии в Шанхае производит половину всех своих электромобилей, поэтому динамика местных продаж важна для её бизнеса в целом. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на официальную статистику, по итогам февраля Tesla удалось отгрузить китайским клиентам только 30 141 экземпляр Model 3 и Model Y локальной сборки, что на 24,4% меньше итога аналогичного месяца прошлого года. Конечно, вмешались в динамику спроса и новогодние каникулы в Китае, которые как раз выпали на февраль, но в январе компания увеличила свои поставки на китайский рынок на 48,6%, поэтому итоги февраля на этом фоне кажутся плачевными.

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Источник изображения: Tesla

Это особенно заметно с учётом способности присутствующих на китайском рынке производителей электромобилей увеличить поставки своей продукции на 37% с начала года. За январь и февраль с совокупности в Китае было продано 1,06 млн электромобилей, тогда как годом ранее это количество не превышало 770 610 штук. Tesla с начала текущего года смогла увеличить объёмы поставок машин на китайский рынок всего на 15,2%. Как известно, участники китайского рынка начали год с очередных снижений цен, и лидирующая BYD уже предлагает компактные электромобили по цене менее $10 000. Компания Tesla в ценовых войнах на китайском рынке в этом году до сих пор участвовала в скрытом виде, предлагая покупателям своих электромобилей скидку на страховку в размере $1000.

Экспортные поставки электромобилей Tesla шанхайской сборки в феврале увеличились на 25,3% в годовом сравнении до 30 224 штук. В прошлом месяце китайское предприятие Tesla выпустило 60 365 электромобилей, что является минимальным значением с января 2023 года. За весь прошлый год 344 078 электромобилей Model 3 и Model Y китайской сборки были поставлены на экспорт, что соответствует приросту на 26,9%. Всего в Китае за прошлый год было выпущено 947 742 электромобиля Tesla, это более половины всей производственной программы компании. Китайским клиентам достались 603 664 машины Tesla, примерно треть из всех проданных в прошлом году электромобилей этой марки во всём мире. Впрочем, рынок США продолжает оставаться для Tesla основным местом сбыта своей продукции.