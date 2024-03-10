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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции AMD таят в себе некоторый потенциал роста на фоне успеха NVIDIA
С нынешних уровней они вырастут в цене как минимум на 20%.

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Аналитики Melius Research считают, что акции AMD могут вырасти с нынешних $207 до $265, и хотя подобный прогресс меркнет на фоне впечатляющей динамики курса акций NVIDIA, эксперты считают ценные бумаги первой из компаний выгодным вложением денег. Во всяком случае, поставки ускорителей AMD для нужд корпорации Microsoft открывают перед этим разработчиком графических процессоров определённые перспективы в эпоху бума искусственного интеллекта.

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Источник изображения: AMD

В целом, из 49 опрощенных FactSet аналитиков 38 рекомендуют акции AMD к покупке, 10 призывают держать их в инвестиционном портфеле, и только один считает нужным избавиться от них. За предыдущие 12 месяцев акции AMD выросли в цене на 143%, и хотя акции NVIDIA за то же время прибавили почти 300%, это весьма неплохой результат. Аналитики Melius Research образно называют AMD «мини-NVIDIA» и призывают инвесторов держать акции первой из компаний с целью дальнейшего заработка. Успехи AMD в сегменте систем искусственного интеллекта, по мнению авторов прогноза, никак не навредят NVIDIA, поскольку последняя всё равно останется «локомотивом отрасли».

#amd #nvidia #аналитика #финансы #акции #amd instinct
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Акции NVIDIA максимально упали в цене с 31 мая прошлого года
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