Так их удобнее будет использовать на зарядных станциях Supercharger.

В течение прошлого года крупные автопроизводители активно присоединялись к инициативе по переходу на использование зарядного порта NACS, предложенного изначально компанией Tesla, чтобы позволить автовладельцам заряжаться на фирменных станциях Supercharger, даже если их электромобиль не принадлежит к продукции этой марки. Ресурс Electrek сообщает, что Tesla уже начала распространять рекомендации не только для пользователей зарядных станций, но и для автопроизводителей с учётом специфики устройства своих пунктов зарядки электромобилей.

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Источник изображения: Tesla, Electrek

Автовладельцам, чьи машины оснащены зарядными портами в левом переднем крыле, например, разрешается вставать на зарядных станциях продольно, но мимо линий разметки, а вот располагаться поперёк (на иллюстрации справа) не рекомендуется, как и по диагонали. По данным Tesla, её новейшие зарядные станции спроектированы таким образом, что длины зарядного кабеля будет хватать для любых моделей электромобилей. Более того, она призывает автопроизводителей размещать зарядные порты либо сзади по левому борту, как у самой Tesla, так и в районе правого переднего крыла. Это позволит оптимизировать размещение электромобилей на зарядных станциях старого образца.

Наконец, Tesla сообщает, что работает над созданием удлинительного кабеля для портов NACS, который можно будет приобрести отдельно и в случае необходимости применять для подключения к фирменным зарядным станциям с недостаточной длиной штатного кабеля.