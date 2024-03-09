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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA максимально упали в цене с 31 мая прошлого года
Всего-то на 5,5% за день.

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Не пришлось ждать второй половины марта, чтобы наблюдать коррекцию в динамике курса акций компании NVIDIA, которые вчера подешевели на 5,5% до $875,25 за штуку. По информации Bloomberg, для данных акций такое снижение оказалось самым крупным более чем за девять предыдущих месяцев. Такая коррекция сократила капитализацию компании на $130 млрд, став одной из самых крупных за всю историю существования американского фондового рынка.

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Источник изображения: NVIDIA

Накануне Bloomberg опубликовал рассуждения аналитиков о том, что при сохранении прежних темпов роста курса акций NVIDIA компания могла бы в обозримой перспективе задуматься о расщеплении акций, чтобы сделать их более доступными для частных инвесторов. Впрочем, нынешние подходы к биржевой торговле позволяют частным инвесторам покупать дробные доли акций, поэтому так называемый «сплит» уже теряет актуальность.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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