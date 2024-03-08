Центральное правительство будет преимущественно следить за распределением средств.

В 2014 году в так называемый Big Fund власти КНР смогли привлечь $45 млрд, которые в основном были направлены на развитие компаний SMIC и YMTC, позднее ставших флагманами в своих областях деятельности в пределах Китая. В 2019 году был запущен сбор средств для Big Fund II на общую сумму около $28 млрд, а теперь Bloomberg сообщает о намерениях властей КНР сформировать Big Fund III, который также привлечёт $27 млрд у властей отдельных регионов Китая и компаний с государственным участием на развитие национальной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Сообщается, что собранные средства будут направляться на поддержку преимущественно региональных компаний, а участие центрального правительства КНР в работе фонда будет сводиться преимущественно к контролю за распределением средств. Два предыдущих фонда правительство КНР более активно наполняло финансовыми ресурсами, но в данном случае эта обязанность будет возложена на муниципальные власти крупных мегаполисов, которые желают поддержать деньгами местных производителей и разработчиков чипов.