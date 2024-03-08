На протяжении уже двух месяцев подряд.

Тезис о том, что китайский рынок электромобилей слишком конкурентный и не оставляет места для амбициозных новичков, разбивается об интересную статистику, которую приводит агентство Bloomberg. Среди продукции китайских молодых компаний, к которым относится даже довольно успешная в коммерческом плане Li Auto (Lixiang), не говоря уже о NIO и XPeng, созданный при участии Huawei Technologies электрический кроссовер Aito M5 на протяжении второго месяца подряд демонстрирует лучшие объёмы продаж на уровне 21 142 штук по итогам февраля.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Та самая Li Auto уступает ему с 20 151 реализованных в феврале последовательных гибридов, NIO уронила объёмы поставок последовательно на 20% до 8132 машин, и это можно лишь отчасти объяснить новогодними каникулами в Китае. XPeng удалось реализовать только 4545 транспортных средств. Само собой, зрелые автопроизводители выступили на китайском рынке в феврале более убедительно. BYD смогла реализовать 121 748 гибридов и электромобилей, Tesla выпустила не более 60 365 машин на предприятии в Шанхае, причём примерно половина из этого количества была отправлена на экспорт.

В целом, по итогам февраля на китайском рынке было реализовано 1,1 млн легковых автомобилей, не считая минивэны, и это на 21% меньше аналогичного периода прошлого года. В последовательном сравнении объёмы реализации оказались на 46,2% ниже, но в этом случае сказалось влияние новогодних каникул. Гибридов и электромобилей в феврале на рынке КНР было реализовано на 11,6% меньше, чем годом ранее — около 388 000 штук.