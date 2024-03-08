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Тайваньская компания TSMC, остающаяся крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, за первые два месяца текущего года увеличила свою выручку на 9,4 % до $12,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, как сообщает Bloomberg. Такой динамике не помешала даже просадка выручки Apple, которая является крупнейшим клиентом TSMC и формирует до четверти всей выручки компании. Как известно, смартфоны Apple теряют популярность в Китае, который для этого поставщика является одним из крупнейших рынков сбыта.
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Высокий спрос на ускорители NVIDIA позволяет TSMC наращивать профильную выручку. Руководство тайваньского контрактного производителя выразило надежду, что по итогам текущего года выручка увеличится на 20%, тогда как в прошлом году она сократилась на 4,5%. Впрочем, некоторые источники предполагают, что вторым по величине клиентом TSMC является вовсе не NVIDIA, а компания AMD, которая заказывает у тайваньского подрядчика не только графические процессоры, но и большой ассортимент центральных процессоров. По официальным данным, второй по величине клиент TSMC в прошлом году формировал 11% выручки этой компании, но его имя она не раскрывает.