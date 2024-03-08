Как раз после конференции GTC 2024.

С начала этого года акции NVIDIA выросли в цене на 87%, и пока восходящий тренд и не думает меняться, но некоторые аналитики предостерегают инвесторов, что такое положение вещей не может сохраняться вечно. По крайней мере, Кэти Вуд (Cathie Wood) из ARK Invest выражает обеспокоенность тем, что отрасль облачных вычислений в целом делает большую ставку на увеличение поставок и закупок ускорителей, а пропорционального роста выручки от программных решений при этом не наблюдается. По мнению эксперта, рано или поздно клиенты NVIDIA приостановят закупки ускорителей, и это приведёт к перепроизводству профильных чипов. Этот риск особенно выражен в сегменте облачных вычислений, поскольку профильные клиенты формируют более половины всей серверной выручки NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Одновременно конкуренты NVIDIA и сами клиенты занимаются разработкой собственных чипов, поэтому потребность рынка в изделиях этой марки в какой-то момент начнёт сокращаться. Аналитики Mizuho видят в динамике фондового рынка тревожную тенденцию: инвесторы начинают на фоне успеха акций NVIDIA скупать ценные бумаги других компаний технологического сектора, а в случае с ними столь выраженной динамики финансовых показателей не наблюдается. Это может в какой-то момент привести к разочарованию и распродаже «сопутствующих» активов. Собственно, даже акции NVIDIA могут просесть в цене после мероприятия GTC во второй половине месяца, поскольку ряд инвесторов предпочтёт на этом рубеже зафиксировать прибыль и распродать часть имеющихся у них акций. Тем не менее, к концу года курс акций NVIDIA всё равно превысит текущие отметки, как считают в Mizuho.