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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Нидерланды хотят, чтобы другие страны Евросоюза больше участвовали в санкциях против Китая
Принцип коллективной ответственности может затруднить многие процессы.

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Нидерланды невольно стали передовиком среди стран Европы с точки зрения введения ограничений на поставку передового оборудования для производства чипов в Китай, поскольку ещё в 2019 году запретили отгружать оборудование местной компании ASML для работы с EUV-литографией в Поднебесную. Теперь, когда речь идёт об усилении давления США на своих союзников в Европе, власти Нидерландов решили вспомнить о справедливости и призвали все страны этого блока в равной мере заниматься экспортным контролем в регионе, как сообщает Bloomberg.

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Источник изображения: ASML

Правительство Нидерландов ратует не только за повышение ответственности других стран Евросоюза в сфере контроля за экспортом продукции двойного назначения в Китай и другие недружественные страны. Власти Нидерландов призывают соседей по блоку обмениваться аналитической информацией, вместе обсуждать готовящиеся изменения в законодательство и формировать общедоступные базы данных, которые бы определяли перечень запрещаемой к экспорту продукции. Сложно сказать, насколько это загрузит европейскую бюрократическую систему, но если придётся учитывать интересы всех стран блока, то принятие изменений к правилам экспортного контроля с высокой вероятностью затянется, и это пойдёт на пользу тем странам, против которых эти меры направлены.

#полупроводники #китай #санкции #евросоюз #asml #нидерланды
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