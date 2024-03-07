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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Возросшие энерготарифы на Тайване ударят по производителям чипов
Скорее всего, уже с апреля этого года.

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Энергетическая система Тайваня более чем на 90% зависит от импортных энергоносителей, поэтому рост цен на них не мог не сказаться на затратах местных генерирующих компаний. При этом власти острова старались избегать повышения тарифов для промышленности и населения, но по итогам прошлого года это привело к тому, что местная энергетическая компания Taipower понесла убытки в размере $6,3 млрд, по словам агентства Bloomberg. Даже для того, чтобы выйти в безубыточность в текущем году, компании понадобится не только поднять тарифы на электроэнергию, но и получить от властей острова существенные субсидии.

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Источник изображения: TSMC

Под эгидой тайваньского министерства экономики в этом месяце состоится заседание комитета по тарифной политике, результатом которого может стать повышение тарифов для промышленных потребителей электроэнергии на 10% с апреля этого года. Полупроводниковая отрасль является важнейшей сферой экономики Тайваня и главным потребителем электроэнергии. Будут ли власти стараться компенсировать рост тарифов в этой сфере, не уточняется.

#полупроводники #тайвань #субсидии #тарифы
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