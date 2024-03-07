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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2027 году Apple выпустит 20-дюймовый MacBook с гибким дисплеем
И это единственный продукт с такой особенностью с текущих планах компании.

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Известный отраслевой аналитики Мин-Чи Куо (Ming Chi-Kuo), как отмечает MacRumors, на днях поделился прогнозом о намерениях компании Apple к 2027 году представить и запустить в производство 20-дюймовый MacBook с гибким дисплеем. Какую роль в продвижении устройства на рынок будет играть последнее свойство, не уточняется. Сообщается лишь, что диагональ гибкого дисплея будет достигать 20,3 дюйма.

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Источник изображения: Apple

Подобные слухи возникают уже не в первый раз, так что к ним вполне можно прислушаться. По мнению аналитика, MacBook является единственным продуктом Apple с гибким дисплеем, который имеет какую-то привязку к срокам выхода. В этом отношении нет ясности, когда компания решится выпустить планшет iPad или смартфон iPhone с гибким дисплеем, и сделает ли это вообще. По всей вероятности, Apple предпочитает отработать технологию на более крупных устройствах, прежде чем двигаться в сторону их миниатюризации.

#apple #macbook #гибкие дисплеи
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