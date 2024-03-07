Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Заградительные пошлины на китайские электромобили в Европе начнут вводиться с июля
И этот закон будет иметь обратную силу!

реклама

Ещё в конце сентября власти Евросоюза выразили озабоченность бурным развитием китайского автопрома и ценовой политикой местных производителей электромобилей, которая даже с учётом стоимости доставки машин в Европу и имеющихся пошлин делала продукцию китайских марок значительно более привлекательной для европейских покупателей. Вполне логично, что расследование, которое проводила Еврокомиссия, как сообщает Bloomberg, к началу марта позволило сделать вывод о наличии у китайских производителей электромобилей несправедливых преимуществ в форме государственных субсидий и налоговых послаблений, позволяющих им продавать электромобили по значительно более низким ценам в сравнении с европейскими компаниями.

реклама

Источник изображения: BYD

Повышенных пошлин, как ожидается, не избежит даже американская Tesla, которая половину своих электромобилей собирает на предприятии в Шанхае и активно поставляет по всему миру. Правда, исконно китайским маркам придётся ввозить свои электромобили в Европу по заведомо более высоким пошлинам по сравнению с Tesla, поэтому о какой-то условной солидарности с американским бизнесом в этом отношении можно говорить. В полную силу новые пошлины будут применяться с ноября текущего года, причём уже сейчас таможенные органы Евросоюза будут вести особый учёт ввозимых из Китая электромобилей, чтобы в дальнейшем доначислить необходимые сборы на уже приобретённый жителями региона транспорт китайского происхождения.

#электромобили #европа #китайские производители #заградительные пошлины
+
Написать комментарий (0)
Toyota предпочтёт платить налоги за загрязнение воздуха, чем выбрасывать их на производство электромобилей
Jaguar прекратит выпуск автомобилей с ДВС к июню этого года
Европейские производители чипов против чрезмерного ограждения от иностранных инвестиций в полупроводниковую отрасль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
38
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
143
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
30
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
75
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
О предварительных итогах двух лет СВО
207
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
13
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
13
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
12

Сейчас обсуждают

Андрей Колпаков
09:18
В 2007 году делал сравнительный анализ 20 коммандеров, подробный, с таблицами, все возможности рассматривались, прогонял специальные наборы тестовых файлов. FAR был в числе лучших, но в итоге победите...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Alex TOPMAN
09:13
Итить-колотить. В десктопы тогда сразу и второй сокет добавьте на материнки, на манер сопроцессора х386. А в первом оставьте только P ядра (не более 6 + гоните их дальше). Кому что надо - тот такое со...
Intel анонсировала 288-ядерные процессоры Sierra Forest, состоящие только из E-ядер
LastAtlant
08:56
Моделька Элой во второй части так много весит?
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
DIP48
08:48
Да, помним всякие мухи СС и прочие чудеса от Seagate. Типа периодически дикие звуки и верещания дисков, когда они при простое начинали самотестирование с калибровкой
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
Voodoo People
08:39
Который раз повторяю: вместо того, чтобы копипастить новости из-за бугра, лучше бы местные цены мониторили и давали новости. А это зачем нам???
Ryzen 9 7900X3D рекордно подешевел до 389 долларов в США
Михаил Малочуев
08:37
Опять этот еблан со своей недостатьей...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Alex TOPMAN
08:35
А смысл, если всё равно меняем штатные радиаторы на водоблоки?
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
KiskiFox
08:23
А Вермахт тоже наверное пиарил свои танки как самые лучшие и передовые, а другие называл "устаревшими".
Очередной танк M1 Abrams ВСУ был уничтожен экипажем российского Т-72Б3 — МО РФ
VRoman
08:18
Ну так для POST она остаётся включённой, а для винды - нет.
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
Gensek_Vova
08:16
Эй пиТарасы, какие у вас призы за минусы от быдляков? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Сайт - помойка!
О предварительных итогах двух лет СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем