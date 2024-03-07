И этот закон будет иметь обратную силу!

Ещё в конце сентября власти Евросоюза выразили озабоченность бурным развитием китайского автопрома и ценовой политикой местных производителей электромобилей, которая даже с учётом стоимости доставки машин в Европу и имеющихся пошлин делала продукцию китайских марок значительно более привлекательной для европейских покупателей. Вполне логично, что расследование, которое проводила Еврокомиссия, как сообщает Bloomberg, к началу марта позволило сделать вывод о наличии у китайских производителей электромобилей несправедливых преимуществ в форме государственных субсидий и налоговых послаблений, позволяющих им продавать электромобили по значительно более низким ценам в сравнении с европейскими компаниями.

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Повышенных пошлин, как ожидается, не избежит даже американская Tesla, которая половину своих электромобилей собирает на предприятии в Шанхае и активно поставляет по всему миру. Правда, исконно китайским маркам придётся ввозить свои электромобили в Европу по заведомо более высоким пошлинам по сравнению с Tesla, поэтому о какой-то условной солидарности с американским бизнесом в этом отношении можно говорить. В полную силу новые пошлины будут применяться с ноября текущего года, причём уже сейчас таможенные органы Евросоюза будут вести особый учёт ввозимых из Китая электромобилей, чтобы в дальнейшем доначислить необходимые сборы на уже приобретённый жителями региона транспорт китайского происхождения.