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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Члены совета директоров NVIDIA за последние дни выручили от продажи акций $180 млн
А в прошлом месяце они ограничились $80 млн.

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Руководство публичных компаний получает основную часть вознаграждения за работу в форме их акций, поэтому вынуждено периодически их продавать — тем более, что часть вырученных средств неизбежно идёт на уплату налогов. Укрепившиеся с начала года в цене на 79% акции NVIDIA позволяют членам совета директоров выручить неплохую сумму от их реализации, поэтому агентство Bloomberg, подсчитало, что за последние дни члены совета директоров NVIDIA выручили от продажи акций компаний в совокупности $180 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

Два члена совета директоров в начале этого месяца продали 212 000 акций на указанную выше сумму. В прошлом месяце члены совета директоров NVIDIA продали 99 000 акций компании на общую сумму почти $80 млн. Акции компании пошли в цене вверх после публикации квартального отчёта, поэтому многие их держатели воспользовались возможностью для проведения выгодных сделок.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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