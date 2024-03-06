Речь пока идёт о «первой волне» продаж.

MSI объявила, что её портативная консоль MSI Claw поступит в продажу 8 марта — это смогли выяснить журналисты издания IGN в общении с представителями компании. На означенное число намечена первая волна продаж, а уже 12 марта производитель собирается доставлять заказы с помощью своего магазина.

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Если пользователь собирается приобретать устройство не через площадку MSI, то у сторонних распространителей он увидит его не раньше 15 марта. Скорее всего, в ближайшее время новинка появится и у перекупов из РФ и РБ. Также MSI не стала уточнять, что значит «первая волна» продаж, но мы считаем, что речь идёт о реализации пробной партии, после которой производитель получит первую информацию о спросе на своё устройство.

MSI Claw, напомним, была официально анонсирована в январе текущего года. В зависимости от комплектации, цена устройства составит от 699 до 799 долларов. Напомним, Valve просит за топовую версию Steam Deck OLED с 1 Тбайт встроенной памяти только $649. Базовая версия с LCD-экраном и накопителем на 256 Гбайт официально стоит $399.

MSI позитивно настроена в отношении своего портативного устройства Claw. Производитель уже на этапе анонса дал понять, что это лишь первое поколение, в обозримом будущем следует ждать анонсов новых версий. Valve же намеренно отказалась от «гонки вооружений» с ежегодным обновлением аппаратной части Steam Deck, заверив, что нового поколения «портативки» не стоит ждать в ближайшие 2-3 года.