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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo получила разрешение на перевозки сотрудников на беспилотных такси в Остине
Техас стал третьим штатом, в котором предоставляются такие услуги.

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Выросшая под крылом холдинга Alphabet (Google) компания Waymo, как сообщает Reuters, на днях получила разрешение регуляторов на запуск регулярных перевозок своих сотрудников силами беспилотных такси в административном центре Техаса — городе Остине. Пока разрешение покрывает территорию площадью чуть более 100 квадратных километров.

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Источник изображения: Waymo

Напомним, что в Калифорнии сервис Waymo охватывает и сторонних клиентов, причём не только в Лос-Анджелесе, но и в пригородах Сан-Франциско. Сервис Waymo One также работает в Финиксе, штат Аризона. Сторонних клиентов на коммерческой основе в избранных районах Остина беспилотные такси Waymo начнут перевозить позже, сделав этот город четвёртым регионом США, где он будет доступен. На фоне злоключений конкурирующей Cruise, которая после инцидента с наездом на пешехода в Сан-Франциско в октябре прошлого года лишилась руководителей и приостановила оказание услуг на всей территории США, прогресс Waymo в расширении географии своего сервиса кажется убедительным.

#сша #автопилот #waymo #техас #беспилотное такси #остин
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