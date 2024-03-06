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Агентство Reuters со ссылкой на нидерландские СМИ сообщает, что власти страны обеспокоены возможностью ASML перенести штаб-квартиру за пределы Нидерландов или начать расширять своё присутствие во Франции на фоне сложностей с привлечением квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Законодательство Нидерландов в последнее время затрудняет трудовую миграцию в страну, при этом около 40% персонала ASML в Нидерландах является иностранцами, и при существующих темпах экспансии бизнеса компания просто не в силах довольствоваться внутренним рынком труда.
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Какие меры будет предпринимать правительство Нидерландов для удержания ASML от чрезмерной зарубежной экспансии, пока не уточняется, но соответствующий план даже получил условное обозначение «операция Бетховен». Напомним, ASML является крупнейшим в мире поставщиком передового литографического оборудования, которое требуется для производства полупроводниковых компонентов методом оптической литографии. Санкции США и Нидерландов уже бьют по бизнесу компании, и даже в родной стране она испытывает проблемы с набором персонала из-за ужесточившейся миграционной политики.