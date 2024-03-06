Это не опечатка, компания с таким названием существует.

Как сообщает Nikkei Asian Review, тайваньская компания PSMC на этапе подготовки к строительству предприятия в Японии сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов. PSMC является третьим по величине контрактным производителем чипов на Тайване и шестым в мире, компания собирается в рамках совместного предприятия с SBI Holdings потратить $5,3 млрд на организацию производства чипов в Японии.

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Источник изображения: Nikkei

Первая очередь данного предприятия должна быть введена в строй в 2027 году. Самой большой трудностью, по мнению главы японского подразделения PSMC Джо Ву (Joe Wu), остаётся подбор квалифицированных кадров на японском рынке труда. PSMC придётся отправить в Японию около 200 инженеров с Тайваня сроком от трёх до пяти месяцев, чтобы готовить персонал для будущего японского предприятия. На долгосрочную перспективу PSMC собирается сформировать в Японии профильный учебный центр. В качестве альтернативы рассматривается возможность привлечения кадров из Индии и США.