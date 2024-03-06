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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Jaguar прекратит выпуск автомобилей с ДВС к июню этого года
И начнёт выпускать электромобили на новой платформе со следующего года.

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Многие автопроизводители в свете не самой благоприятной макроэкономической ситуации начали пересматривать свои прежние планы по темпам миграции на электротягу, но джентльмены из Jaguar, если судить по публикации Electrek, предпочитают потерять деньги, а не лицо, а потому готовы решительным образом претворять в жизнь план по отказу от выпуска машин с ДВС. Их производство будет остановлено уже в июне этого года, хотя созданных складских запасов хватит на несколько лет реализации соответствующего типа транспортных средств.

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Источник изображения: Jaguar Land Rover

Где-то в следующем году будет снят с производства и электромобиль Jaguar I-Pace, поскольку на рынок будут выводиться модели на новой платформе JEA. Первой из них станет четырёхдверное купе GT мощностью 575 л.с., которое будет предлагаться по цене более $127 000 и обеспечивать запас хода до 700 км. Вслед за этим купе выйдут два электрических кроссовера на той же платформе.

#электромобили #jaguar #двс
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