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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские производители чипов против чрезмерного ограждения от иностранных инвестиций в полупроводниковую отрасль
От этого больше вреда, чем пользы.

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Британские и немецкие власти уже продемонстрировали свою решимость в запрете китайских инвестиций в европейскую полупроводниковую отрасль, но агентство Reuters сообщает, что представители самой отрасли предостерегают политиков от введения чрезмерных запретов в этой сфере. В конце концов, американская Intel и тайваньская TSMC собираются строить предприятия в Германии, они до сих пор не получили субсидий, и запрет на использование иностранного капитала в этой сфере может навредить развитию всей европейской полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Дело в том, что в январе Еврокомиссия начала рассматривать пакет мер по ограничению доступа иностранного капитала к проектам в сфере развития европейской полупроводниковой отрасли, если в подобных намерениях будет усматриваться угроза для национальной безопасности. В случае геополитических кризисов, по мнению представителей европейской полупроводниковой отрасли, правила свободной торговли наилучшим образом обеспечивают безопасность региона. Ассоциация производителей чипов SEMI подчеркнула, что правила экспортного контроля должны стать последней мерой, к которой нужно прибегать в случае наличия реальных угроз для национальной безопасности.

#полупроводники #санкции #европа
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