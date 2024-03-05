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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Досрочно раскрыты цена и некоторые характеристики электрического кроссовера Rivian R2
Кроссовер стоимостью $47 000 поступит в продажу не ранее 2026 года.

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Ресурс Electrek напоминает, что американский производитель электромобилей Rivian собирается официально представить свой более компактный кроссовер R2 в конце этой рабочей недели, но информация о характеристиках новинки уже просочилась в тематические сообщества, поскольку была внесена в код страниц профильного раздела сайта Rivian, а потому может считаться почти подтверждённой официально.

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Источник изображения: YouTube, Rivian

К настоящему времени Rivian уже успела удалить эту информацию со своего сайта, но она уже успела разойтись по другим ресурсам. Во-первых, на рынок машина Rivian на новой платформе R2 начнёт поступать лишь в 2026 году по цене от $47 000. На фоне нынешнего кроссовера R1S, который может доходить в цене до $80 000 и выше, это весьма привлекательная входная планка, но всей американской автомобильной промышленности ещё предстоит дожить до 2026 года, чтобы оценить собственную способность предложить новую модель за указанную сумму.

Запас хода Rivian R2 достигнет 528 км — по принятому в США циклу EPA, надо полагать. До 96 км/ч машина будет разгоняться за 3 секунды, и для достаточно крупного кроссовера это весьма достойный результат. По крайней мере, длина машины достигнет 4714 мм, ширина с учётом боковых зеркал составит 2144 мм, а высота ограничится 1700 мм. Под капотом расположится достаточно вместительный «передний багажник», в котором можно будет хранить опциональный кронштейн для перевозки велосипедов, крепящийся в рабочем положении за задним бампером. Судя по описанию, стекло двери багажного отделения будет открываться отдельно при помощи электропривода.

#электромобили #rivian
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