На это рассчитывают аналитики Barclays.

Аналитики Barclays решили в своих прогнозах обратить внимание на конкурента NVIDIA в сфере ускорения вычислений в системах искусственного интеллекта — компанию AMD, подняв свой прогноз по курсовой стоимости акций последней с $200 до $235. В принципе, это в какой-то мере способствовало росту текущего курса акций компании на 1,34% до $205,36 за штуку.

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Источник изображения: AMD

В ближайшие два года, по мнению представителей Barclays, бизнес компании в сфере поставок ускорителей вычислений будет развиваться уверенными темпами. Если сама AMD рассчитывает от реализации серверных GPU по итогам текущего года выручить $3,5 млрд, то аналитики Barclays добавляют к этому прогнозу ещё $1 млрд, а на следующий год прогнозируют рост профильной выручки AMD до $9,2 млрд. За последние двенадцать месяцев акции AMD выросли в цене на 155 %, и это в известной мере отображает уверенность инвесторов в стабильных темпах развития бизнеса компании. Уже в этом квартале, по мнению аналитиков Barclays, компания AMD увеличит свою долю на рынке центральных процессоров серверного назначения.