Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Правительство Китая готово открыть доступ иностранного капитала к стратегическим отраслям промышленности
Но при этом не забывать о технологическом суверенитете.

реклама

Агентство Reuters со ссылкой на итоги очередного заседания правительства КНР сообщает, что власти страны приняли решение облегчить доступ иностранных инвесторов к тем областям китайской промышленности, которые они считают стратегически важными для достижения технологического суверенитета. Телекоммуникации, медицина и биотехнологии, искусственный интеллект и квантовые вычисления — вот те отрасли экономики, к развитию которых власти Китая хотели бы привлечь иностранных инвесторов.

реклама

Источник изображения: Reuters, Florence Lo

Смягчение инвестиционной политики в КНР наблюдалось и в прошлом десятилетии, когда американской компании Tesla разрешили построить предприятие в Шанхае по сборке электромобилей без обязательного в таких случаях долевого участия китайского партнёра. Сейчас в Китае собирается половина всех электромобилей Tesla, поэтому проект можно назвать успешным, если не оглядываться на нынешнее состояние мирового рынка электромобилей.

Существуют примеры и ухода иностранных инвесторов с рынка КНР. Например, в прошлом году Hyundai Motor продала свою долю в предприятии в Чунцине, а на этой неделе Western Digital продала 80% акций своего предприятия по производству твердотельной памяти в Шанхае китайской компании JCET Group. Власти КНР хотят достичь большей инвестиционной открытости в сфере естественных наук, аэрокосмических технологий и искусственного интеллекта. Правда, приоритет достижения Китаем технологического суверенитета в этих сферах может не соответствовать целям и задачам иностранных инвесторов, поэтому правильность такого подхода покажет только время.

#китай #инвестиции
+
Написать комментарий (0)
У AMD возникли проблемы с поставками в Китай своих ускорителей вычислений
Китай в этом году на 7,2 % увеличит свой военный бюджет
BYD предлагает электромобиль с запасом хода 430 км за $16 644
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
7
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
2
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
34
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
45
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
26
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
17
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
27

Сейчас обсуждают

Chihonya
09:56
Где молодой, под шконарем , как всегда?
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
Chihonya
09:56
баблик вышел в паблик
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
Vorvort
09:50
Чем больше ты вкладывается в бабу, тем меньше она тебя ценит. Железное правило, доказанное практикой. А вот чем больше она тратит на тебя денег, тем больше тебя ценит.
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Игорь Корн
09:46
Поскольку маски сброшены и кремлевское руководство окончательно превратилось в имперское и оккупационное, скатившись в непрерывные угрозы всему миру ядерным оружием, размещение гиперзвуковых и обычных...
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
Игорь Корн
09:35
Как модно сейчас рассказывать о том что прикрутят ии в ударные беспилотники и вот тогда братья хохлы станут больше умирать защищая свою страну от оккупантов и имперцев :)))
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
Алексей Сорокин
09:32
очередная новость и подробные ТТХ того, что не производится вовсе
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
Шакро Старый
09:32
Бублик фуфло гонит.
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
Hirano Kohta
09:24
В нашей семье пользуемся дезодорантом с ароматом цитрусовых для обрызгивания запрещенных мест
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Александр
09:21
А ещё дадут бутылочку коки с соской, чтоб не капризничал.)))
Asia Times: При успехе армии РФ, США могут эвакуировать Зеленского из Киева во Львов
Иван Горыныч
09:19
США сегодня имеют более 600 военных баз по всему миру, в том числе в Европе в том числе и с ЯО, планируем создать новый военный округа ЛенВО, тогда как Финляндия согласовала размещение военных баз США...
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем