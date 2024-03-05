Но при этом не забывать о технологическом суверенитете.

Агентство Reuters со ссылкой на итоги очередного заседания правительства КНР сообщает, что власти страны приняли решение облегчить доступ иностранных инвесторов к тем областям китайской промышленности, которые они считают стратегически важными для достижения технологического суверенитета. Телекоммуникации, медицина и биотехнологии, искусственный интеллект и квантовые вычисления — вот те отрасли экономики, к развитию которых власти Китая хотели бы привлечь иностранных инвесторов.

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Источник изображения: Reuters, Florence Lo

Смягчение инвестиционной политики в КНР наблюдалось и в прошлом десятилетии, когда американской компании Tesla разрешили построить предприятие в Шанхае по сборке электромобилей без обязательного в таких случаях долевого участия китайского партнёра. Сейчас в Китае собирается половина всех электромобилей Tesla, поэтому проект можно назвать успешным, если не оглядываться на нынешнее состояние мирового рынка электромобилей.

Существуют примеры и ухода иностранных инвесторов с рынка КНР. Например, в прошлом году Hyundai Motor продала свою долю в предприятии в Чунцине, а на этой неделе Western Digital продала 80% акций своего предприятия по производству твердотельной памяти в Шанхае китайской компании JCET Group. Власти КНР хотят достичь большей инвестиционной открытости в сфере естественных наук, аэрокосмических технологий и искусственного интеллекта. Правда, приоритет достижения Китаем технологического суверенитета в этих сферах может не соответствовать целям и задачам иностранных инвесторов, поэтому правильность такого подхода покажет только время.