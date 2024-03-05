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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD предлагает электромобиль с запасом хода 430 км за $16 644
Разумеется, цена справедлива только для Китая.

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Издание Electrek приводит очередную хронику «ценовых войн», которые на китайском рынке электромобилей развернули не только крупнейшие игроки, но и многие из молодых автопроизводителей, которым пока не светит выход на безубыточность. BYD является крупнейшим производителем электромобилей в мире, в конце прошлого года она вытеснила Tesla с соответствующей позиции, но продукция марки BYD пока наиболее распространена именно в Китае.

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Источник изображения: BYD

Масштабы производства и наличие собственных тяговых батарей позволяют BYD довольно гибко менять ценовую политику под текущую конъюнктуру, и сейчас компания предлагает на китайском рынке обновлённый хэтчбек Yuan Plus по цене от $16 644, на 11,8% дешевле предшествующей модификации этого электромобиля. На зарубежных рынках эта машина также известна под обозначением Atto 3, пропорции кузова роднят её с популярными кроссоверами, но в базовом варианте электромобиль довольствуется приводом на переднюю ось за счёт единственного электродвигателя мощностью 150 кВт.

Тяговая литий-железо-фосфатная батарея (LFP) может иметь ёмкость 49,92 кВт‧ч или 60,48 кВт‧ч, в условном цикле это позволяет проезжать до 430 или 510 км соответственно. Примечательно, что за пределами Китая такой электромобиль добавляет к своей цене до 85% изначальной стоимости, поэтому особой угрозы для популярных машин с ДВС на рынках других стран он в большинстве случаев не представляет по совокупности потребительских качеств. В прошлом году почти каждый четвёртый выпущенный BYD электромобиль Yuan Plus был отправлен на экспорт, именно эта модель формировала 42% поставок BYD на внешние рынки.

#китай #электромобили #китайские производители #byd
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