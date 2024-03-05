Речь идёт об уже адаптированных под требования санкций моделях.

О намерениях AMD наладить поставки в КНР ускорителей вычислений, которые соответствовали бы актуальным экспортным ограничениям США, не раз говорила генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su). По данным агентства Bloomberg, этому поставщику удалось разработать специальную модель Instinct MI309, которая в итоге всё равно оказалась слишком производительной, и её поставки в Китай потребуют от компании получения экспортной лицензии.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Будет ли AMD подавать заявку на получение экспортной лицензии, не уточняется, ибо процедура эта достаточно хлопотная и длительная, причём не предполагающая какого-то предсказуемого исхода. По некоторым данным, сейчас AMD кратно наращивает объёмы поставок своих ускорителей семейства Instinct MI300, в условиях высокого спроса на подобную продукцию по всему миру компания может на данном этапе пожертвовать интересами китайских клиентов, которые формировали до одной пятой всей выручки AMD в прошлом году. Тем более, что у неё нет особого выбора, поскольку американские власти очень пристально следят за поставками высокотехнологичных компонентов в Китай.