Saudi Aramco, давай, до свидания!

Агентство Bloomberg сообщило, что по итогам вчерашней торговой сессии акциям NVIDIA удалось вырасти в цене на 3,61 % до $852,52 за штуку, и теперь капитализация компании достигает $2,13 трлн, что делает её третьей по величине не только в США, но и во всём мире. До сих пор компании в этом отношении препятствовала Saudi Aramco, которая и занимала третье место в мировом рейтинге, но недавно капитализация этого нефтяного гиганта опустилась до $2,01 трлн.

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Источник изображения: NVIDIA

Таким образом, акции NVIDIA с начала года выросли в цене примерно на 72%, а капитализация выросла почти на $900 млрд. Когда будет достигнут потолок, пока сказать сложно, ибо инвесторы находят всё новые поводы для оптимизма, веря в способность компании активно наращивать выручку в условиях бума искусственного интеллекта.